BRVM : Fin de semaine baissière pour les indicateurs de la Bourse

L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est replie de 0,41% à 150,14 points contre 150,76 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a perdu de 0,21% à 196,94 points contre 197,36 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions à enregistre une baisse de 12,785 milliards de FCFA, s’établissant à 5924,606 milliards de FCFA contre 5937,391 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire a aussi enregistré une baisse de 6, 5 milliards de FCFA à 7094,352 milliards de FCFA contre 7100,852 milliards de FCFA la veille.



La même tendance baissière est notée du côté de la valeur totale des transactions qui passe de 2,833 milliards de FCFA le jeudi 2 décembre 2021 à 565,896 millions de FCFA ce vendredi 3 décembre 2021.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 4 675 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5,88% à 900 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,08% à 620 FCFA), BOA Mali (plus 4,62% à 1 585 FCFA) et BOA Benin (plus 4,42% à 5 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,35% à 2 270 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,44% à 4 300 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 550 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 1 050 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,72% à 5 170 FCFA).

Oumar Nourou

