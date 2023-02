BRVM : Forte augmentation de plus de 116,208 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce 24 février 2023.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2023 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Cette capitalisation est en effet passé de 9737,670 milliards de FCFA le jeudi 23 février 2023 à 9853,878 milliards de FCFA ce 24 février 2023. A la base de cette augmentation, il y a la première cotation de 10 795 286 obligations TPCI 5,65% 2022-2029 pour un prix de référence fixé à 10 000 FCFA.



Quant à celle du marché des actions, elle est en hausse de 39,521 milliards de FCFA, s’élevant à 7640,163 milliards de FCFA contre 7600,642 milliards de FCFA le 23 février 2023.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est élevée à 642,555 millions de FCFA contre 1,938 milliard de FCFA précédemment.



Les trois indices phares de la Bourse sont de nouveau en hausse. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,52% à 205,37 points contre 204,30 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné 0,84% à 101,81points contre 100,96 points la veille.



La plus forte hausse est le fait de l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 1,16% à 106,26 points contre 105,04 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), BOA Mali (plus 3,50% à 1 330 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 3,13% à 3 300 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,77% à 5 750 FCFA) et Total Sénégal (plus 2,71% à 2 650 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 900 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 1120 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 700 FCFA), BOA Bénin (moins 2,14% à 6 400 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,60% à 1 230 FCFA).



Oumar Nourou





Source : Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 24 février 2023, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 116,208 milliards FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-augmentation-de...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook