BRVM : Forte baisse de 60,455 milliards FCfa de la capitalisation des actions ce 3 mai 2022

Cette capitalisation s’est établie à 6569,500 milliards de FCFA contre 6629,955 milliards de FCFA la veille. La baisse enregistrée est induite par celle des indices notamment l’indice composite qui a enregistré une baisse de 0,91% à 218,24 point contre 220,25 points la veille. L’indice BRVM 10 a aussi cédé 0,88% à 167,14 points contre 168,63 points le 29 avril 2022.



Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 7,153 milliards, passant de 7730,312 milliards de FCFA le vendredi 29 avril 2022 à 7723,159 milliards de FCFA la veille.



La valeur totale des transactions dépasse toujours le milliard de FCFA, s’établissant à 1,961 milliard de FCFA contre 1,815 milliard de FCFA la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,57% à 1 135 FCFA), Total Sénégal (plus 6,47% à 2 550 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 5,79% à 12 800 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 5,02% à 6 800 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,92% à 5 465 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 7,49% à 2 285 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 6 985 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 3 935 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 2 125 FCFA).

Oumar Nourou

