BRVM : Forte progression de l’indice BRVM Prestige ce 30 octobre 2024.

Cet indice voit ainsi son nombre de points passer de 113,64 points la veille à 115,00 points ce mercredi 30 octobre 2024.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,60% à 134,49 points contre 133,69 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Composite a progressé de 0,54% à 270,53 points contre 269,07 points la veille.



La hausse de l’indice composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a enregistré une augmentation de 54,756 milliards FCFA contre 9660,230 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle enregistré une baisse de 1,444 milliard, passant de 10 480,576 milliards FCFA la veille à 10 479,132 milliards FCFA ce mercredi 30 octobre 2024.



Concernant la valeur des transactions, elle s’est établie à 1,029 milliard FCFA contre 1,015 milliard FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 7,16% à 2 545 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 790 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 880 FCFA), Total Sénégal (plus 4,13% à 2 395 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 3,41% à 7 885 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 1 400 FCFA), BOA Mali (moins 2,15% à 2 045 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 1,81% à 5 695 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 0,36% à 1 395 FCFA) et BOA Benin (moins 0,34% à 4 385 FCFA).



Oumar Nourou