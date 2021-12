BRVM : Forte remontée de la valeur des transactions ce 2 décembre 2021

Ces transactions se sont passées de 566,368 millions de FCFA le veille à 2,833 milliards de FCFA ce jeudi 2 décembre 2021.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions s’est établie à 5937,391 milliards de FCFA contre 5934,651 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 2,74 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire a aussi enregistré une hausse de 275 millions de FCFA à 7100,852 milliards de FCFA contre 7100,577 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi perdu 0,13% à 150,76 points contre 150,95 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a gagné de 0,05% à 197,36 points contre 197,27 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 590 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 5,77% à 1 375 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 5 370 FCFA), BOA Benin (plus 2,73% à 5 650 FCFA) et Sicor Côte d’Ivoire (plus 2,11% à 4 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,03% à 850 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 4,50% à 10 705 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 700 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 2,94% à 660 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (moins 2,64% à 5 160 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-remontee-de-la-...