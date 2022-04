BRVM : Forte remontée des transactions à la fin de la journée de cotation du 27 avril 2022.

La valeur totale de ces transactions est en effet passée de 534,476 millions de FCFA le mardi 26 avril 2022 à 3,329 milliards de FCFA ce 27 avril. Les investisseurs semblent ainsi reprendre du poil de la bête, témoignant leur degré de confiance pour le marché boursier régional.



Du côté des indices, c’est le retour à l’embellie après la baisse de la veille. L’indice BRVM 10 a ainsi enregistré une hausse de 0,33% à 167,70 points. L’indice BRVM Composite a aussi enregistré une hausse de 0,16% à 219,58 points.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 10,795 milliards à 6609,724 milliards de FCFA contre 6598,929 milliards de FCFA le 26 avril 2022.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 9,54 milliards, à 7720,412 milliards de FCFA contre 7729,952 milliards de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 11 275 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 6,93% à 4 550 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 5,53% à 1 145 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,65% à 5 970FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 1 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,39% à 1 065 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 7215 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,23% à 1 605 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA) et BOA Sénégal (moins 4,17% à 2 300 FCFA).

Oumar Nourou

Les transactions opérées ce mercredi 27 avril 2022 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ont enregistré une forte remontée à l’issue de la séance de cotation du mercredi 27 avril 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-remontee-des-tr...