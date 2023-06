BRVM : Fortes transactions de plus de 1,300 milliard FCFA enregistrées ce 8 juin 2023

La valeur des transactions s’est en effet établie à 1,376 milliard de FCFA contre seulement 273,668 millions de FCFA, soit une augmentation de 1,103 milliard de FCFA. Cette forte hausse provient du marché des actions avec une valeur transigée de 1,047 milliard contre 329,011 millions pour le marché obligataire. Au niveau du marché des actions, les investisseurs se sont massivement positionnés sur les titres Sonatel (32 868 actions transigées au cours de 14 995 FCFA, soit 490,035 millions de FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (31 907 actions transigées au cours de 9 550 FCFA, soit 303,701 millions de FCFA). Concernant Orange Côte d’Ivoire, la perspective de toucher un dividende net par action de 752,76 FCFA a essentiellement motivé les investisseurs. En dehors de Sonatel et Orange Côte d’Ivoire, 34 232 actions BOA Sénégal ont été achetées pour une valeur de 87,265 millions de FCFA.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 4,814 milliards, passant de 7288,874 milliards de FCFA la veille à 7293,688 milliards de FCFA ce 7 juin 2023.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire est en baisse de 251 millions, se situant 10101,807milliards de FCFA contre 10102,058 milliards de FCFA précédemment.



Du côté des trois indices, c’est l’embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une légère progression de 0,07% à 196,05 points contre 195,92 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une progression de 0,11% à 98,54 points contre 98,43 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte hausse, soit de 0,33% à 101,64 points contre 101,31 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,03% à 685 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 2 100 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 4,06% à 4 995 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,04% à 2 370 FCFA) et Total Sénégal (plus 1,57% à 2 595 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,78% à 2 750 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,37% à 1 095 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,38% à 2 050 FCFA), BOA Niger (moins 1,64% à 5 700 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,44% à 685 FCFA).

