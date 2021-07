BRVM : Fortes transactions des investisseurs en fin de semaine

La valeur totale des transactions s’est ainsi établie à 5,376 milliards FCFA contre 461,574 millions FCFA la veille. C’est la seconde fois durant la semaine du 26 au 30 juillet que le marché enregistre plus de 5 milliards FCFA de valeurs transigées. La première fois remonte au lundi 26 juillet 2021 avec 5,409 milliards FCFA.



La forte hausse de ce vendredi 30 juillet est occasionnée par le compartiment des obligations avec 5,050milliards FCFA transigés dont 5,046 milliards FCFA enregistres pour la ligne obligataire TPCI 5,99% 2015-2025.



Au niveau des autres indicateurs du marché, on note un repli. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi cédé 0,47% à 136,47 points contre 137,12 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a seulement cédé 0,29% à 168,17 points contre 168,66 points la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistré une baisse de 14,878 milliards FCFA, s’élevant à 5060,947 milliards FCFA contre 5075,825 milliards FCFA la veille.



Celle des obligations connait un repli de 3,55 milliards FCFA à 6808,054 milliards FCFA contre 6811,604 milliards FCFA précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Cote d’Ivoire (plus 7,42% à 3 980 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 7,09% à 4 605 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 3,95% à 1 840 FCFA), BOA Mali (plus 3,23% à 1 600 FCFA), Saph Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 3 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Total Sénégal (moins 7,42% à 1 685 FCFA), SAFCA Cote d’Ivoire (moins 7,32% à 760 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,25% à 320 FCFA), Bernabé Cote d’Ivoire (moins 6,59% à 1 700 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 4,28% à 8 600 FCFA).

Source : Les transactions opérées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont été fortes avec plus de 5 milliards FCFA enregistrés à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 30 juillet 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortes-transactions-d...

