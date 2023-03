BRVM : Fortunes diverses pour les activités du marché en ce début de mois de mars 2023.

C’est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 578,709 millions de FCFA la veille à 340,660 millions de FCFA ce 1er mars 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 2,228 milliards, se situant à 7667,063 milliards de FCFA contre 7664,835 milliards de FCFA précédemment.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire est redescendue à moins de 10 000 milliards de FCFA, s’établissant à 9985,742 milliards de FCFA contre 10 009,139 milliards de FCFA le 28 février 2023, soit une baisse de 23,397 milliards.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré un léger repli de 0,04% à 206,09 points contre 206,03 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a progressé de 0,14% à 102,86 points contre 102,57 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre la plus forte hausse avec 0,53% à 107,22 points contre 106,41points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,00% à 1 070 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 960 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 5,91% à 3 495 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 1 200 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 7 140 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres UNIWAX Côte d’Ivoire (moins 5,81% à 730 FCFA), BOA Mali (moins 3,01% à 1 290 FCFA), Total Sénégal (moins 1,06% à 2 800 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 0,89% à 10 010 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 0,59 à 840 FCFA).





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortunes-diverses-pou...