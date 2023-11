BRVM : Fortunes diverses pour les activités du marché en début de semaine.

C’est ainsi que la valeur des transactions a fait un plongeon, s’établissant à 416,575 millions de FCFA contre 7,493 milliards de FCFA le vendredi 3 novembre 2023.



La capitalisation du marché des actions suit la même tendance baissière, se situant à 7785,890 milliards de FCFA contre 7798,294 milliards de FCFA la veille (-12,404 milliards).



Celle du marché des obligations est aussi dans la même dynamique, passant de 10 379,500 milliards de FCFA la veille à 10 366,822 milliards de FCFA ce 6 novembre 2023, soit une baisse de 12,678 milliards.



Au niveau des indices, on note une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une forte hausse de 1,22% à 101,02 points contre 99,80 points la veille.



Cependant, on baisse de 0,16% est relevée au niveau de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) avec 209,28 points contre 209,62 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) qui a cédé 0,12% à 105,40 points contre 105,53 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,21% à 595 FCFA), BOA Niger (plus 7,06% à 4 550 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,78% à 630 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 5,19% à 1 420 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,43% à 825FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 4 710 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 1 430 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,26% à 1 085 FCFA) et BOA Mali (moins 6,40% à 1 390 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortunes-diverses-pou...