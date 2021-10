BRVM : Fortunes diverses pour les indicateurs clés du marché

Une situation contrastée a ainsi caractérisé les deux indices de la BRVM. L’indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 0,41% à 146,70 points contre 147,30 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a gagné 0,15% à 190,21 points contre à 189,93 points.



La valeur totale des transactions est en baisse, se situant à 364,521 millions FCFA contre 397,116 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 5722,209 milliards FCFA contre 5713,667 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 8,542 milliards FCFA.



Pour sa part, celle des obligations a enregistré une baisse de 7,364 milliards FCFA, passant de 7094,240 milliards FCFA la veille à 7086,876 milliards FCFA à la fin de la séance de cotation du 25 octobre 2021.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 109 650 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 6 495 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 6,96% à 5300 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 2 100 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,99% à 1 895 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Safca Côte d’Ivoire (moins 6,50% à 575 FCFA), BOA Niger (moins 3,98% à 4 705 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,75% à 1 960 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 600 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 1,5% à 1 900 FCFA).

