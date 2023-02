BRVM : Fortunes diverses pour les indicateurs phares de la Bourse ce 3 février 2023

Si l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a pu progresser de 0,15% à 98,57 points contre 98,42 points la veille, il en va autrement de deux indices qui ont clôturé en baisse. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a baissé de0,16% à 200,44 points contre 200,75 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a régressé de 0,50% à 101,00 points contre 101,28 points précédemment.



La valeur totale des transactions s’est établie à 1,29 milliard de FCFA contre 3,903 milliards de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est repliée de 11,629 milliards à 7456,965 milliards de FCFA contre 7468,594 milliards de FCFA la veille.



Quant à celle du marché obligataire, elle a clôturé sa séance de cotation en hausse de 11,753 milliards, s’établissant à 9111,590 milliards de FCFA contre 9099,837 milliards de FCFA le jeudi 2 février 2023.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 2,96% à 1 390 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,86% à 720 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,46% à 1 040 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 800 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 12 020 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 1,39% à 10 300 FCFA), BOA Bénin (moins 0,89% à 6 145 FCFA) et PALM Côte d’Ivoire (moins 0,45% à 10 050 FCFA).



Oumar Nourou



Les trois indicateurs phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 février 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortunes-diverses-pou...