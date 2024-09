BRVM : Fortunes diverses pour les principaux indicateurs de la Bourse.

La valeur des transactions est passée de 477,946 millions FCFA la veille à 670,984 millions FCFA ce 4 septembre 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est établie à 9361,434 milliards contre 9 387,867 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est toujours stationnaire à 10 372,417 milliards FCFA.



L’indice composite est en légère régression de 0,01% à 257,90 points contre 257,93 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une légère hausse de 0,02% à 129,39 points contre 129,36 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Prestige connait une baisse de 0,41% à 114,72 points contre 115,19 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Bénin (plus 7,43% à 4 485 FCFA), BOA Mali (plus 7,37% à 2 040 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,25% à 680 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,08% à 785 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 5,27% à 8 895 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Niger (moins 32,95% à 3 500 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,26% à 830 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 2 800 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,93% à 1 825 FCFA).

Oumar Nourou