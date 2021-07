BRVM : Hausse de 12,356 milliards FCFA de la capitalisation boursière des actions

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Cette capitalisation s’est établie à 5057,990 milliards FCFA contre 5 045,634 milliards FCFA la veille. En l’espace de deux journées de cotation, elle a enregistré un accroissement de 26,939 milliards FCFA.



Quant à la capitalisation des obligations, elle a aussi enregistré une hausse de 4,305 milliards FCFA à 6811,604 milliards FCFA contre 6807,299 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 343,393 millions FCFA contre 354,592 milliards FCFA la veille.

Les indices sont de nouveau en hausse. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) enregistre ainsi +0,24% à 136,54 points contre 136,21 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse), il a aussi enregistré 0,24% à 168,07 points contre 167,66 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,88% à 2795 FCFA), Vivo Energy Cote d’Ivoire (plus 6,43% à 745 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 6,07% à 1 835 FCFA), Sicable (plus 5,09% à 1 445 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 4,62% à 6 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 6 000 FCFA), Crown Siem Cote d’Ivoire (moins 6,31% à 520 FCFA), Total Sénégal (moins 5,14% à 1 845 FCFA), Filtisac Côte





Source : La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 12,356 milliards FCFA au terme de la séance de cotation du 28 juillet 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-12356-milli...

