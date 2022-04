BRVM : Hausse de 155,489 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 20 avril 2022

Cette capitalisation est ainsi passée de 7589,527 milliards de FCFA la veille à 7745,016 milliards de FCFA ce 20 avril 2022.



Celle du marché des actions a enregistré une baisse de 2,143 milliards de FCFA à 6602,268 milliards de FCFA contre 6604,411 milliards de FCFA la veille.



La valeur totale des transactions est encore remontée d’un cran, s’établissant à 1,104 milliard de FCFA contre 731,464 millions de FCFA le mardi 19 avril 2022.





Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM Composite a enregistré une légère baisse de 0,03% à 219,33 points contre 219,40 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 10 est en hausse de 0,21% à 167,77 points contre 167,42 points précédemment.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 7 695 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 7 000 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,24% à 1 595 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 2 350 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 1,93% à 1 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 1 610 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,20% à 1 095 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 775 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 5 755 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 3,95% à 5 955FCFA).



Oumar Nourou

