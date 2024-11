BRVM : Hausse de 21,77 milliards FCfa de la capitalisation du marché des actions, ce jeudi 28 novembre 2024

Cette capitalisation est passée de 9888,922 milliards FCFA la veille à 9 910,692 milliards FCFA ce jeudi 28 novembre 2024. Cette hausse est consécutive à celle de 0,22% à 274,05 points contre 273,45 points la veille de l’indice BRVM Composite. De même, l’indice BRVM 30 a, gagné 0,38% à 137,51 points contre 136,99 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,22% à 111,83points contre 111,58 points la veille.



La capitalisation du marché obligataire est passée de 10 449,371 milliards FCFA la veille à 10 456,463 milliards FCFA ce jeudi 28 novembre 2024, soit une augmentation de 7,092 milliards.



La valeur totale des transactions s’est établie à 515,550 millions FCFA contre 773,155 millions FCFA le 27 novembre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 6,56% à 3 250 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 4,89% à 1 395 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 4,22% à 4 690 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 3,77% à 1 100 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,51% à 3 095FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 5,68% à 13 205 FCFA), BOA Bénin (moins 2,63% à 3 700 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,19% à 830 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,01% à 19 600 FCFA) et SIB Côte d’Ivoire (moins 0,95% à 3 645 FCFA).

Oumar Nourou