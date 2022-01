BRVM : Hausse de 49,186 milliards FCfa de la capitalisation boursière du marché des actions

Cette capitalisation s’est établie à 6119,970 milliards de FCFA contre 6070,784 milliards de FCFA la veille.

Celle des obligations connait par contre une baisse de 937 millions de FCFA à 7225,129 milliards de FCFA contre 7226,066 milliards de FCFA la veille.



Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est située à 410,267 millions de FCFA contre 634,997 millions de FCFA précédemment.



Les deux indices ont renoué avec la hausse. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi gagné 0,91% à 157,38 points contre 155,96 points la veille. De son côté, l’indice composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,81% à 203,43 points contre 201,80 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres BOA Burkina Faso (plus 7,17% à 6 650 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 6,75% à 2 530 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 5,04% à 4 900 FCFA), ETI Togo (plus 4,35% à 24 FCFA et NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 6 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Mali (moins 7,47% à 1 425 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (moins 6,04% à 700 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,11% à 835 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 805 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,39% à 570 FCFA).



Oumar Nourou

