BRVM : Hausse de plus de 17 milliards FCfa de la capitalisation du marché des obligations, en fin de semaine

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 327,173 milliards au terme de la séance de cotation de ce vendredi 19 avril 2024 alors qu’elle s’élevait à 10 309,294 milliards de FCFA à la séance de clôture du jeudi 18 avril 2024, soit une augmentation de 17,879 milliards FCFA. Cette hausse vient ainsi gommer celle de la veille et qui se situait à 3,136 milliards.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est pour la seconde journée consécutive en baisse de 20,393 milliards, passant de 8 152,682 milliards de FCFA la veille à 8 132,289 milliards de FCFA ce vendredi 19 avril 2024.



La valeur des transactions est toujours au-dessus du milliard FCFA, se situant à 1,186 milliard FCFA contre 1,793 milliard de FCFA la veille.



Les indices sont, pour la seconde journée consécutive, tous en baisse. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,25% à 218,60 points contre 219,14 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,27% à 110,10 points contre 110,40 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en repli de 0,17% à 102,23 points contre 102,40 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,64% à 1 285 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 1 125 FCFA), AGL Cote d’Ivoire (plus 3,75% à 1 660 FCFA), Vivo Energy Cote d’Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 1,30% à 780 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Cote d’Ivoire (moins 7,25% à 1 855 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 2 100 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 5 800 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (moins 2,29% à 3 420 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,96% à 3 505 FCFA).

