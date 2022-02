BRVM : Hausse de plus de 43 milliards FCfa de la capitalisation du marché des actions

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Cette capitalisation s’est établi en effet à 6161,228 milliards de FCFA contre 6117, 413 milliards de FCFA la veille. La capitalisation des actions a bénéficié de la hausse de 0,72% de l’indice composite à 204,68 points contre 203,22 points précédemment.

Quant à l’indice BRVM 10, il a aussi enregistré une hausse de 0,87% à 156,54 points contre 155,19 points la veille.



La capitalisation du marché des obligations à fini la séance de cotation en forte hausse de 237,644 milliards de FCFA, en passant de 7266,213 milliards de FCFA la veille à 7503,857 milliards de FCFA ce mardi 8 février.



La valeur totale des transactions s’est établi à 2,727 milliards de FCFA contre 205,961 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 790 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 7,05% à 985 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,77% à 1 340 FCFA),), ETI Togo (plus 5,00% à 21 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,62% à 680 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 835 FCFA), Servair Abidjan (moins 2,94% à 1 650 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,00% à 2 450 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 1,26% à 5 900 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,25% à 4 345 FCFA).





Oumar Nourou





Source : La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 43,815 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation du mardi 8 février 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-plus-de-43-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook