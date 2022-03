BRVM : Hausse de près de 20 milliards de la capitalisation des actions

Cette capitalisation s’est établi à 6546,669 milliards de FCFA contre 6527,050 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse, passant de 7514,270 milliards de FCFA la veille à 7530,524 milliards de FCFA ce 3 mars 2022 (+16,254 milliards de FCFA).





Au niveau des indices, la situation est mitigée. L’indice BRVM composite a ainsi enregistré une hausse de 0,30% à 217,48 points contre 216,83 points la veille. Quant à l’indice BRVM 10, il a cédé 0,30% à 166,87 points contre 167,37 points précédemment.





La valeur des transactions est en forte baisse, s’établissant à 463,177 millions de FCFA contre 2,610 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 425 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,83% à 860 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,45% à 6 600 FCFA), BOA Niger (plus 3,87% à 6 300 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,77% à 1 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 2 320 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,56% à 760 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 1,82% à 5 400 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,33% à 5 550 FCFA).



Oumar Nourou

