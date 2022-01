BRVM : Hausse des indices phares au terme de la deuxième semaine de l’année 2022

Selon FGI, le BRVM C a cru de +1,14% à 204,11 points et le BRVM 10 de +1,01% à 157,54 points. << Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans tous les indices sectoriels à l’exception du secteur Transport qui a accusé une baisse de 1,04%>>, souligne cette SGI. Les secteurs Autres Secteurs (+7,86%), Finance (+1,67%), Industrie (+1,53%), Distribution (+1,19%), Services Publics (+0,57%) et Agriculture (+0,19%) ont tous affiché des progressions.



Selon toujours la revue de FGI, Dans la tendance de la semaine précédente, les transactions en volume ont enregistré une hausse de 0,15% à 14290 046 titres contre 14268408 titres échangés la semaine précédente. <<A l’instar de la semaine précédente, Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine les échanges en représentant 98% de ce volume>>, souligne FGI. En revanche, en valeur, les transactions ont baissé de 35,24% à 1,24 milliards FCFA, ETI TOGO représentant 29% de cette valeur suivie du titre SONATEL (10%).

Au total, souligne la revue de FGI, 21 valeurs sont en hausse contre 20 en baisse, 3 valeurs sont restées constantes.



Pour ce qui est du marché des obligations, il affiche durant la semaine sous revue, une capitalisation boursière en hausse de 52 millions de FCFA soit 0,72%. La capitalisation globale des obligations est de 7 278 milliards de FCFA au 14 janvier 2022. <<Les obligations TPCI.o51 et TPNE.04 représentant respectivement 56% et 41% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 3,72% à 501,095 millions FCFA cette semaine>>, précise la SGI.



Selon toujours la Revue de FGI, 106 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics cette semaine. Les fonds émis ont concerné des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire et une Obligation Assimilable de Trésor (OAT) du Sénégal. Le rendement moyen pondéré pour les Bons Assimilables du Trésor est de 2,59% contre 2,90% enregistré la semaine précédente tandis que celui de l’OAT est ressorti à 4,25% contre 5,99% il y a un mois.

Quant au taux moyen de couverture des opérations, il est ressorti à 407,77%.



Sur un autre registre, la SGI FGI signale qu’à l’issue du classement des SGI de l’UEMOA en 2021, qu’elle se positionne << en quinzième place selon la valeur des transactions de la BRVM avec une part de marché de 2,17% contre 0,22% la même période l’année dernière, soit une progression de 886%.>> Selon la SGI, cette performance notable vient récompenser les efforts entrepris pour son positionnement dans la zone UEMOA. Les responsables de FGI signalent dans leur revue que depuis la création de cette SGI en 2019, plusieurs réalisations ont été faites notamment l’exercice consécutif de deux mandats de co-chef de file pour l’Etat de Côte d’Ivoire, son rang de 2e SGI sénégalaise autorisée à exercer la bourse en ligne, son programme de webinaires pour contribuer à l’éducation financière, son positionnement digital volontaire, entre autres.





Adou Faye





Source : Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé la semaine du 10 au 16 janvier 2022 sur une hausse de ses indices phares, selon la Revue Hebdomadaire de la BRVM publiée par la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Finance Gestion et Intermédiation (FGI).

