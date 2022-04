BRVM : Hausse exponentielle des transactions ce mardi 12 avril 2022

La valeur totale de ces transactions est en effet passée de 530,888 millions de FCFA le lundi 11 avril 2022 à 2,545 milliards de FCFA ce mardi 12 avril 2022. Depuis le début du mois d’avril, c’est la première fois que le marché enregistré un tel niveau de transactions.



La capitalisation boursière du marché des actions a baissé de 6,713 milliards de FCFA à 6529,462 milliards de FCFA contre 6536,175 milliards de FCFA la veille.



En revanche, du côté du marché obligataire, une hausse de 4,729 milliards à 7595,110 milliards de FCFA contre 7590,381 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM 10 a enregistré une progression de 0,22% à 165,53 points contre 165,16 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,10% à 216,91 points contre 217,13 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 1 940 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,55% à 1 545 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,80% à 820 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,33% à 4 400 FCFA) et SUCRIVOIRE Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 1 020 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (moins 4,69% à 6 100 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 3,11% à 156 000 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,83% à 2 400 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,87% à 1 050 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 0,56% à 895 FCFA).



Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-exponentielle-...