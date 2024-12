BRVM : Hausse hebdomadaire de 0,03 point de pourcentage du rendement moyen pondéré du marché.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Ce rendement s’est en effet établi à 8,96% le 13 décembre 2024 contre 8,93% le 6 décembre 2024.

Quant au Price Earning Ratio (PER), il est en baisse, se situant à 11,06x le 13 décembre 2024 contre 11,25x le 6 décembre 2024.

Au cours de cette période sous revue, la capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 0,48% à 20 414,81 milliards FCFA contre 20 318,27 milliards FCFA.



Selon CGF Bourse, la plus forte hausse hebdomadaire de cours est réalisée par BOA Côte d’Ivoire avec +8,04%. <<L’action de la filiale ivoirienne du groupe bancaire BOA a suscité de l’intérêt chez les investisseurs au cours de la semaine écoulée en s’échangeant à 4 970 FCFA à la clôture de la dernière séance de cotation de la semaine contre 4 600 FCFA il y a une semaine, soit à 180 FCFA de la valeur théorique de son droit d’attribution (5 150 FCFA), après une vague de prise de bénéfices après détachement dudit droit>>, analyse CGF Bourse. La SGI ajoute que les transactions sur l’action ont concerné 19 485 titres comparé à 10 895 titres échangés au cours de la semaine précédente et les nouvelles actions issues de l’augmentation de capital n’ont toujours pas été admises à la cotation. Ces dernières seront admises au compartiment principal du marché des actions à partir du 14 janvier 2025. La société a enregistré au troisième trimestre 2024 un résultat net en hausse de 6,46% à 17,64 milliards FCFA contre 16,57 milliards FCFA au 30 septembre 2023.



Le Top3 de CGF Bourse est occupé par BOA Côte d’Ivoire (plus 8,04% à 4 970 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 3 980 FCFA) et BOA Benin (plus 5,88% à 3 600 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de SOLIBRA Côte d’Ivoire. Selon CGF Bourse, l’action du brasseur ivoirien perd 13,30% de sa capitalisation au cours de la semaine écoulée après avoir été au top des performances du marché des actions il y a une semaine avec une performance de 13,13%. <<Ainsi, souligné la SGI, 622 titres de la société ont été échangés durant la semaine comparé à 463 titres transigés au cours de la semaine précédente.>> Au premier semestre 2024, le résultat net de cette société ressortait en hausse de 8,2% à 10 milliards FCFA contre 11 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine du 09 au 13 décembre 2024 par une capitalisation boursière de 10 355,98 milliards FCFA contre 10 358,90 milliards FCFA au 06 décembre 2024 en régression de 0,03%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital de 2 obligations notamment le « FTIMC.O1 - FCTC TEYLIOM IMMO 7,00% 2021-2028 » et le « BIDC.O7 - BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 650,98 millions FCFA contre 53,79 milliards FCFA la semaine précédente, soit une régression de 53,14 milliards de FCFA (-98,79%) de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné la ligne obligataire « TPCI.O70 - TPCI 5,75% 2022-2037 » pour une valeur globale de 506,02 millions FCFA.



Oumar Nourou





Source : Au terme de la semaine du 6 au 13 décembre 2024, le rendement moyen pondéré du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 0,03 point de pourcentage, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-hebdomadaire-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook