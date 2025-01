BRVM : Hausse hebdomadaire de 301% du volume d’affaires du compartiment obligataire.

Selon cette SGI, ce volume d’affaires s’est élevé à 1 759 041 211,80 FCFA pour un volume de 182 924,00 titres échangés. Les transactions du marché portent principalement sur deux titres obligataires TPCI.O70 5,75 % 2022-2037 et EOS.O15 6,25 % 2024-2029. <<La valeur transigée sur ces titres représente respectivement 33,26% et 55,44% des transactions, soit un total 88,70% des valeurs transigés>>, précise Impaxis Securities. Ce qui constitue une valeur 1 560 203 750,00 FCFA. Après la séance de bourse du 30 décembre au 03 janvier, souligne la SGI, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une hausse de 0,01% et s’établit à 10 506 339 769 676 FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, Impaxis Securities note qu’elle a enregistré une hausse de 1,26% et s’affiche à 10 074 487 887 242 FCFA au terme de la semaine sous revue.



Concernant l'indice BRVM COMPOSITE, il enregistre une hausse de 1,26% cette semaine et clôture à 275,91 points. Selon la SGI, Cette hausse est principalement liée aux Indices sectoriels BRVM-FINANCES (0,5 1%), BRVM-SERVICES PUBLICS (1,84%), BRVM-AGRICULTURE (2,29%) et BRVM-DISTRIBUTION (2,56%).



Cependant, les indices BRVM-TRANSPORT (-2,20%), BRVM-INDUSTRIE (-0,20%) et BRVM-AUTRES SECTEURS (-1,49%) clôturent dans le rouge.



De son côté, l’indice BRVM PRESTIGE affiche une hausse de 1,65% et termine la semaine à 114,3 points. <<Cette performance est expliquée par la hausse de certains titres qui composent l’indice notamment Sonatel (0,6 3%), Oragroup (2,50%), Société Générale Côte d’Ivoire (3,97%), Palm Côte d’Ivoire (8,01%), SAPH (0,96%), Total Côte d’Ivoire (3,33%) et Total Sénégal (2,22%)>>, souligne Impaxis Securities.



La semaine sous revue est marquée par 20 titres en hausse contre 22 en baisse. Le titre SETAO Côte d’Ivoire occupe la première place du Top 5 de cette semaine avec une forte progression de 9,20%, FILTISAC Côte d’Ivoire se positionne à la deuxième place du classement avec une variation à la hausse de 8,96%. A la troisième, quatrième et cinquième place du top 5, il y a les titres PALM Côte d’Ivoire, TRACTAFRIC et SICOR Côte d’Ivoire qui ont respectivement augmenté de 8,01%, 6,98% et 6,88%



Selon Impaxis, le titre SICABLE Côte d’Ivoire se positionne en tête du flop de cette semaine avec une forte baisse de -8,77%, SMB Côte d’Ivoire enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de - 3,16%. À la troisième, quatrième et cinquième place de ce flop, la SGI positionne les titres AIR LIQUIDE, SUCRIVOIRE et ECOBANK Côte d’Ivoire qui ont enregistré respectivement une baisse de -2,94%, -2,60% et -2,27%.



Impaxis Securities note dans sa revue qu’au terme de la séance de bourse de la semaine sous revue, le marché des actions a enregistré un volume d’affaires de 2 632 491 077,00 FCFA pour un volume de 2 049 713,00 titres transigés.



