BRVM : L’action Bolloré Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 avec 6,58% de hausse de cours.

Le cours de cette valeur est en effet passe de 1 520 FCFA la veille à 1 620 FCFA ce jeudi 13 juillet 2023, soit une augmentation de 100 FCFA. En dehors de Bolloré Côte d’Ivoire, le Top 5 est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 4,07% à 2 555 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,60% à 2 875 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,27% à 790 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (plus 2,69% à 6 675 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres, Onatel Burkina Faso (moins 7,46% à 2 775 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 6,32% à 4 075 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 1 100 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 1,97% à 2 245 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,77% à 10 000 FCFA).



La valeur des transactions est remontée à 1,290 milliards de FCFA contre 527,735 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 7548,705milliards contre 7545,880 le mercredi 12 juillet 2023, soit une hausse de 2,825 milliards.



Quant à celle du marché des obligations, elle est en baisse de 31,501 milliards, se situant à 10 086,235 milliards de FCFA contre 10 117,736 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite se retrouve avec une légère hausse de 0,04% à 202,91 points contre 202,83 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une légère hausse de 0,03% à 101,80 points contre 101,77 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,49% à 101,85 points contre 102,35 points la veille.



Oumar Nourou







