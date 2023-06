BRVM : L’action Solibra Côte d’Ivoire cotée à 68 800 FCFA en fin de semaine.

Par rapport à la séance de la veille ou il avait fini à 64 000 FCFA, le cours de cette valeur enregistré ainsi 4 800 FCFA. Avec une hausse de 7,50% à 68 800 FCFA, Solibra Côte d’Ivoire occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,83% à 2 930 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,64% à 790 FCFA), ONATEL Burkina (plus 3,57% à 2 900 FCFA) et BOA Mali (plus 3,17% à 1 300 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,75% à 770 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 675 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 0,61% à 810 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 0,47% à 3 175 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (moins 0,41% à 4 830 FCFA).



Au niveau des activités du marché, la valeur des transactions s’affiche toujours au-dessus du milliard de FCFA, s’établissant à 1,148 milliard contre 1,114 milliard le 15 juin 2023.



La capitalisation du marché des actions enregistre une augmentation de 45,781 milliards, à 7304,982 milliards de FCFA contre 7259,201 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est, en revanche, en baisse de 25,855 milliards, passant de 10 103,976milliards de FCFA le 15 juin 2023 à 10 078,121 milliards de FCFA ce vendredi 16 juin 2023.





Au niveau des trois indices, c’est l’embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,63% à 196,36 points contre 195,13 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une hausse de 0,51% à 98,52 points contre 98,02 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,42% à 101,81 points contre 101,38 points la veille.

Oumar Nourou





Au terme de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce vendredi 16 juin 2023, l’action Solibra Côte d’Ivoire a été cotée à 68 800 FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-Solibra-Cote...