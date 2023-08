BRVM : L’action Solibra Côte d’Ivoire cotée à 84 330 FCFA ce mardi 22 août 2023.

Le cours de cette valeur, qui est actuellement le plus élevé du marché des actions de la BRVM, connait une augmentation de 5 875 FCFA par rapport à son cours de la veille qui se situait à 78 455 FCFA. Il faut signaler que la Solibra avait vu son résultat net après impôts faire une forte chute de 94,47% à l’issue de l’exercice 2022 avec une réalisation de 1,217 milliard de FCFA contre 22,020 milliards de FCFA en 2021.



La fin du partenariat avec Coca-Cola permettant à la SOLIBRA la production et les opérations de commercialisation des produits Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes, avait eu un effet négatif sur le résultat final de l’entreprise. La société n’a pas encore publié ses résultats trimestriels ni ses résultats semestriels.



Solibra Côte d’Ivoire figure néanmoins à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,49% à 84 330 FCFA) suivie de BICICI Côte d’Ivoire (plus 4,69% à 6 700 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,68% à 1 550 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 3 995 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,41% à 5 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (moins 4,69% à 6 000 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 650 FCFA), BOA Benin (moins 2,30% à 6 150 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,22% à 660 FCFA).



La valeur des transactions s’est nettement redressée, se situant à 1,238 milliard de FCFA contre 675,071 millions de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle s’est repliée de 29,349 milliards, passant de 7714,978 milliards FCFA la veille à 7685,629 milliards de FCFA ce mardi 22 août 2023.



Celle du marché obligataire reste toujours dans une logique baissière avec une réalisation de 9926,964 milliards de FCFA contre 9942,063 milliards de FCFA le lundi 21 août 2023.



Du côté des indices, on note une baisse généralisée avec des niveaux très variables. C’est ainsi que l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte baisse, soit 1,44% à 101,06 points contre 102,54 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une baisse de 0,54% à 103,62 points contre 104,18 points précédemment.



La plus faible baisse est celle de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) avec 0,38% à 206,59 points contre 207,38 points la veille.



Oumar Nourou

