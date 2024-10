BRVM : L’action Solibra cotée à 15 000 FCfa, ce lundi 21 octobre 2024

Depuis le 30 septembre 2024, suite à son fractionnement décidé le 11 septembre 2024 par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SOLIBRA, le cours de cette action est passé de 10 975 FCFA à 15 000 FCFA, soit une augmentation de 4 025 FCFA.



La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé par Solibra (plus 7,14% à 15 000 FCFA), suivie par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,04% à 760 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,99% à 2 295 FCFA), BOA Niger (plus 5,91% à 3 495 FCFA) et BOA Mali (plus 5,47% à 2 120 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,39% à 1 755 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 1 950 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,73% à 645 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,26% à 445 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,59% à 4 320 FCFA).



La valeur des transactions s’est établie à 1,742 milliard FCFA contre 1,071 milliard FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 14,535 milliards FCFA, se situant à 9 536,106 milliards FCFA contre 9 550,641 milliards FCFA le vendredi 18 octobre 2024.



Quant à celle du marché obligataire, elle est passée de 10 552,476 milliards FCFA la veille à 10 523,455 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 29,021 milliards.



Les trois indices sont pour la seconde journée consécutive en baisse. L’indice composite a ainsi régressé de 0,15% à 262,71 points contre 263,11 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une légère baisse de 0,26% à 130,46 points contre 130,80 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige s’est replié plus fortement de 0,58% à 111,18 points contre 111,83 points la veille.



