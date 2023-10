BRVM : L’action Solibra cotée à 90.000 FCFA ce lundi 30 octobre 2023.

Le prix de cette action est passé de 85 000 FCFA le 27 octobre 2023 à 90 000 FCFA ce lundi 30 octobre 2023, soit une augmentation de 5 000 FCFA. A l’origine de cette hausse, il y a les bons résultats semestriels de la société. En effet, au terme du premier semestre 2023, la Solibra a réalisé un résultat net après impôts de 11,070 milliards FCFA contre 3,153 milliards de FCFA au premier semestre 2022, soit une forte hausse de 251,1%. Les investisseurs ont donc sanctionné positivement ce bon résultat.



Après SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,98% à 920 FCFA), la Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,88% à 90 000 FCFA) est le deuxième titre ayant occupant la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours. Ils sont suivis par les titres ONATEL Burkina Faso (plus 5,75% à 2 300 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 740 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 1,85% à 1 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 110 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 3 165 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,36% à1 825 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 900 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 5,77% à 2 450 FCFA).



Au niveau des activités du marché, la valeur des transactions passe de 905,891 millions de FCFA le vendredi 27 octobre 2023 à 5,404 milliard de FCFA ce lundi 30 octobre 2023.





Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 17,134 milliards, se situant à 7765,690 milliards de FCFA contre 7782,824 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est en baisse de 24,969 milliards), passant de 10 408,817 milliards FCFA la veille à 10 383,848 milliards de FCFA ce lundi 30 octobre 2023.





Du côté des indices, on note un repli général. L ’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé de 0,22% à 208,74 points contre 209,20 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,31% à 104,95 points contre 105,28 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,85% à 99,56 points contre 100,41 points la veille.



Oumar Nourou

L’action Solibra Côte d’Ivoire, société ivoirienne spécialisée dans la brasserie, a été cotée à 90 000 FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce lundi 30 octobre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-Solibra-cote...