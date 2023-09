BRVM : La BOA Mali à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 11 septembre 2023.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 01:12 | | 0 commentaire(s)|

Le cours de cette valeur est passé de 1 355 FCFA le vendredi 8 septembre 2023 à 1 445 FCFA ce lundi 11 septembre 2023, soit une augmentation de 90 FCFA. BOA Mali efface ainsi sa baisse de 3,21% de la veille. En dehors de BOA Mali, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5,66% à 840 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 1,79% à 570 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 1,50% à 9 145 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 1,47% à 6 900 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 17 000 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 3 725 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,68% à 1 170 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,49% à 6 600 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,14% à 1 305 FCFA).



Au niveau des activités du marché la valeur totale des transactions s’est établie à 1,027 milliard de FCFA contre 610,769 millions de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 8,79 milliards, passant de 7 914,655 milliards FCFA la veille à 7 905,865 milliards de FCFA ce lundi 11 septembre 2023.

Oumar Nourou





Source : A l’issue de la séance de cotation de ce lundi 11 septembre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la Bank Of Africa (BOA) Mali s’est retrouvée à la tête du Top 5 des plus fortes hausses, enregistrant une progression de 6,64%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-BOA-Mali-a-la-tete...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook