BRVM : La Sonatel à la tête du Top 5 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024

Ce titre a ainsi enregistré une progression de 6,20%, suivi respectivement par SODECI Côte d’Ivoire (+5,83%), CFAO Motors Côte d’Ivoire (+3,29%), AGL Côte d’Ivoire (+2,48%) et Total Côte d’Ivoire (+2, 35%).



Pour ce qui est des contreperformances, le Flop 5 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (-5,93%), Bernabé Côte d’Ivoire (-5,41%), BICICI Côte d’Ivoire (-5,41%), SAPH Côte d’Ivoire (-3,88%) et Total Sénégal (-3,54%).



Selon FGI, le marché des actions de la BRVM a clôturé en hausse durant la semaine sous revue avec un BRVM C qui a progressé de 1,41% à 218,34 points, un BRVM 30 de 1,69% à 109,91 points et un BRVM Prestige de 0,64% à 102,88 points. « La performance constatée cette semaine est liée aux progressions enregistrées au niveau de tous les indices sectoriels à l’exception des secteurs Agriculture (-1,78%), Autres Secteurs (-0,62%) et Industrie (-0,17%) », note la SGI FGI.



En revanche, les secteurs Finance (+0,15%), Distribution (+0,92%), Transport (+2,43%) et Services Publics (+2,93%) sont en progression au terme de la semaine du 8 au 14 avril 2024.



Concernant les transactions en volume, FGI souligne dans sa revue qu’elles sont en baisse en s’établissant à 561 145 titres échangés contre 1 251 187 titres la semaine précédente. ETI Togo domine les échanges en représentant 26 % de ce volume.



En valeur, les transactions ont baissé aussi de l’ordre de 14,26% à 1,83 milliard de FCFA contre 2,13 milliards de FCFA la semaine passée. La société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire représente 26% de cette valeur. Au total, note FGI, 16 valeurs sont en hausse contre 20 en baisse et 8 valeurs sont restées constantes.



Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse d’un million de FCFA, soit 0,01%. La capitalisation globale des obligations est de 18 379 milliards de FCFA au 12 avril 2024. L’obligation au symbole TPCI.O62 représente 43% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 76,79% pour s’établir à 937,75 millions de FCFA.

Oumar Nourou





Source : Selon la publication spécialisée Revue Hebdomadaire éditée par la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) Finance Gestion Intermédiation (FGI), le titre Sonatel est à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) durant la semaine du 8 au 14 avril 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-Sonatel-a-la-tete-...

