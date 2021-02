BRVM : La capitalisation boursière du marché des actions s’établit à 4 091 milliards de francs CFA en de semaine passée

Selon la même source, la capitalisation boursière du marché des actions s’établit à 4 091 milliards de francs CFA. Les transactions en valeur du marché des actions s’établissent à 4 611 millions de francs CFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics » (75%) et « Finances » (23%).



Le titre BANK OF AFRICA MALI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 23,75%, tandis que le titre VIVO ENERGY CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 6,98%.



Sur le marché des matières premières, note Bloomfield Investment , le cours de l’or termine la semaine en baisse de 1,72%, tandis que le cours du pétrole brut a progressé de 9,45%.

Oumar Nourou





