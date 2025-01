BRVM : La capitalisation des actions dépasse de nouveau la barre des 10 000 FCFA.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 084,378 milliards FCFA contre 9 938,332 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 146,046 milliards. Cette forte hausse est consécutive à celle des indices notamment le BRVM Composite qui a gagné 0,48% à 273,50 points contre 272,18 points la veille. L’indice BRVM 30 enregistré aussi la même hausse à 137,62 points contre 136,96 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige enregistre une progression plus modeste de 0,28% à 113,42 points contre113,10 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en hausse de 458 millions, se situant à 10 572,328 milliards FCFA contre 10 571,870 milliards FCFA le mercredi 22 janvier 2025.



La valeur totale des transactions s’est établie à 376 millions FCFA contre 836,150 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 7,01% à 7 400 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 4,94% à 13 500 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,05% à 4 490 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,71% à 17 800 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 1,40% à 7 600 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (moins 7,44% à 2 675 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 380 FCFA, Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 700 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,67% à 4 730 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 800 FCFA).



