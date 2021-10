BRVM : La capitalisation des obligations demeure dans une situation stationnaire

En effet, comme la veille, cette capitalisation s’est établie à 7073,582 milliards FCFA. En revanche, celle des actions est plus dynamique, s’établissant à 5676,711 milli ards FCFA contre 5661,830 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 14,881milliards FCFA.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est élevée à 364.861 millions FCFA contre 5,151 milliards FCFA la veille.

L’indice BRVM 10 a progressé de 0,19% à 147,34 points contre 147,06 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite a progressé de 0,27% à 188,70 points contre 188,20 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 4 835 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,97% à 5 500 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,39% à 6 400 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,29% à 4 390 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,26% à 950 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 5,16% à 5 605 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 4 100 FCFA), BOA Mali (moins 3,74% à 1 800 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,63% à 1 860 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,56% à 1 905 FCFA).





Oumar Nourou





