BRVM : La capitalisation des obligations enregistre une augmentation de 1,503 milliard FCFA ce 5 septembre 2024.

Cette capitalisation est passée de 10 372,417 milliards FCFA la veille à 10 373,920 milliards FCFA ce 5 septembre 2024.



Quant à celle du marché des actions, elle enregistre une hausse de 21,035 milliards, passant de 9 361,434 milliards FCFA la veille à 9 382,469 milliards FCFA ce jeudi 5 septembre 2024.



La valeur des transactions est remontée un peu, en se situant à 955,688 millions FCFA contre 670,984 millions FCFA le 4 septembre 2024.



L’indice composite est en progression de 0,22% à 258,48 points contre 257,90 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,25% à 129,71 points contre 129,39 points la veille. EN ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige est en repli de 0,20% à 114,49 points contre 114,72 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 6 885 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 8 275 FCFA), BOA Niger (plus 7,43% à 3 760 FCFA), Total Sénégal (plus 7,05% à 2 355 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 5,38% à 685 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Mali (moins 7,35% à 1 890 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,24% à 2 440 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,54% à 3 950 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 19 800 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,10% à 7 000 FCFA).

Oumar Nourou