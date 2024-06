BRVM : La capitalisation du marché des actions atteint 8474,241 milliards FCFA en fin de semaine.

Par rapport à la séance de la veille où elle s’établissait à 8 466,908 milliards FCFA, cette capitalisation connait une augmentation de 7,333 milliards. Cette augmentation est en lien avec la hausse de 0,09% l’indice BRVM Composite à 227,79 points contre 227,59 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une légère baisse de 0,01% à 113,56 points contre 113,57 points précédemment.



La même baisse est constatée concernant l’indice BRVM Prestige à 107,85 points contre 107,86 points la veille.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 15,381 milliards, en passant de 10 290,308 milliards FCFA la veille à 10 274,927 milliards FCFA ce vendredi 14 juin 2024.



La valeur des transactions est redescendue à 683,021 millions FCFA contre 1,654 milliard FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICI Côte d’Ivoire (plus 3,40% à 10 650 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,19% à 2 585 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,00% à 10 300 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 11 750 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,94% à 790 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 685 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 1 290 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 910 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 380 FCFA).

Oumar Nourou