BRVM : La capitalisation du marché des actions de nouveau sous la barre des 7400 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7336,708 milliards de FCFA contre 7401,192 milliards de FCFA la veille, soit une forte baisse de 64,484 milliards de FCFA. La baisse est liée à celle des indices notamment l’indice composite (l’indice général de la Bourse), qui passe de 198,94 points la veille à 197,21 points ce 12 juin (-0,87%).



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre la plus forte régression avec 0,90% à 99,13 points contre 100,03 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une légère hausse de 0,09% à 102,94 points contre 102,85 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle enregistre une légère hausse de 371 millions, se situant à 10 104,604 milliards de FCFA contre 10 104,233 milliards de FCFA le vendredi 9 juin 2023.



Pour ce qui est de la valeur des transactions, elle se situe toujours au-dessus du milliard de FCFA avec une réalisation de 1,111 milliard de FCFA contre 1,232 milliard de FCFA.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,36% à 1 170 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 700 FCFA), BOA Mali (plus 4,21% à 1 360 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 1 230 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 2,38% à 2 150 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 1,87% à 2 995 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,36% à 5 850 FCFA), CFAO Motors Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 735 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,25% à 2 800 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,82% à 1 085 FCFA).

Oumar Nourou

Après avoir dépassé la barre des 7400 milliards de FCFA lors de la séance de cotation du vendredi 9 juin 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se trouve de nouveau au-dessous de ce seuil au terme de la journée de bourse de ce lundi 12 juin 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...