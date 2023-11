BRVM : La capitalisation du marché des actions de se situe au-dessus des 7 800 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7818,300 milliard de FCFA contre 7797,158 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 21,142 milliards.



Celle du marché obligataire s’est rehaussée de 5,04 milliards, passant de 10 365,398 milliards de FCFA le 9 novembre 2023 à 10 370,438 milliards de FCFA ce vendredi 10 novembre 2023.



La valeur des transactions est également apparue en hausse, se situant à 1 528 milliard de FCFA contre 302,556 millions de FCFA le 9 novembre 2023.



L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,27% à 210,16 points contre 209,59 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une hausse de 0,40% à 106,04 points contre 105,62 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,75% à 101,72 points contre 100,96 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (plus 7,24% à 1 555 FCFA), ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), Oragroup Côte d’Ivoire (plus 4,90% à 2 460 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,58% à 3 650 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,27% à 1 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,03% à 595 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (moins 6,32% à 2 595 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,22% à 2 035 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 85 000 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,33% à 1 420 FCFA).





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...