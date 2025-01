BRVM : La capitalisation du marché des actions dépasse à nouveau la barre des 10 000 FCFA ce lundi 13 janvier 2025.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 008,353 milliards FCFA contre 9 923,525 milliards FCFA le vendredi 10 janvier 2025, soit une forte hausse de 84,828 milliards FCFA. Cette importante augmentation est induite par celle de des indices. L’indice BRVM Composite a ainsi augmenté de 0,86% à 274,10 points contre 271,77 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,97% à 137,80 points contre 136,47 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,34% à 112,86 points contre 112,48 points la veille.



La capitalisation du marché des obligations connait, pour sa part, une baisse de 29,636 milliards, passant de 10 624,084 milliards FCFA la veille à 10 594,448 milliards FCFA ce lundi 13 janvier 2025.



La valeur totale des transactions est aussi en baisse, s’établissant à 392,662 millions FCFA contre 519,051 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,10% à 3 830 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 4,68% à 17 800 FCFA), SIB Côte d’Ivoire (plus 1,72% à 3 540 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 1,13% à 2,245 FCFA) et NSIA Côte d’Ivoire (plus 0,75% à 7 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,39% à 8 150 FCFA), UNIWAX Côte d’Ivoire (moins 6,02% à 390 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,14% à 695 FCFA), BOA Niger (moins 4,00% à 2 400 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (moins 3,92% à 4 415 FCFA).



Oumar Nourou