BRVM : La capitalisation du marché des actions dépasse le cap de 7 600 milliards de FCFA ce 21 juillet 2023.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7 618,073 milliards de FCFA contre 7587,330 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 30,743 milliards. Ce niveau de capitalisation s’explique par la hausse ininterrompue durant plusieurs séances de cotation des indices. La séance de ce vendredi 21 juillet 2023 n’a pas échappé à cette règle. C’est ainsi que l’indice composite a enregistré une hausse de 0,40% à 204,77 points contre 203,95 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,47% à 103,03points contre 102,55 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige enregistre de son côté une progression de 0,67% à 102,71 points contre 102,03 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 6,05 milliards, passant de 10 108,273 milliards de FCFA le jeudi 20 juillet à 10 114,323 milliards de FCFA ce vendredi 21 juillet 2023.



Quant à la valeur des transactions, elle est redescendue à 684,696 millions de FCFA contre 1,044 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 5 800 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,32% à 4 195 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,98% à 16 000 FCFA), Total Sénégal (plus 1,84% à 2 495 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 1,75% à 580 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 1 300 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,66% à 500 FCFA), BOA Mali (moins 5,05% à 1 315 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,34% à 2 095 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,58% à 6 040 FCFA).



