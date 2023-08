BRVM : La capitalisation du marché des actions dépasse le cap de 7 700 milliards de FCFA ce 18 août 2023.

En effet, après le 21 juillet 2023, ou elle avait franchi le cap des 7600 milliards FCFA, cette capitalisation est montée d’un cran ce vendredi 18 août 2023 atteignant 7 706,967 milliards de FCFA contre 7662,765 milliards de FCFA le 17 août 2023, soit une augmentation de 44,202 milliards de FCFA.



Ce haut niveau de capitalisation du marché des actions montre le fort potentiel de la septième Bourse africaine malgré l’environnement géopolitique et sécuritaire fragile qui caractérise la zone de l’UEMOA.



La hausse de la capitalisation du marché des actions lors de la séance de cotation de ce vendredi 18 août 2023 se justifie par l’embellie des indices notamment l’indice composite (l’indice général de la Bourse) qui a enregistré une hausse de 0,58% à207,16 points contre 205,97 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une progression de 0,59% à 104,06 points contre 103,45 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une hausse de 0,08% à 103,31 points contre 103,23 points la veille.



On note des fortunes diverses concernant les autres activités du marché de la BRVM.



La valeur des transactions est ainsi passée de 980,790 millions de FCFA la veille à 749,181 millions de FCFA ce vendredi 18 août 2023, soit une baisse de 231,609 millions.





Quant à celle du marché des obligations, elle est toujours en baisse de 7,25 milliards, passant de 9958,273 milliards de FCFA la veille à 9951,023 milliards de FCFA ce 18 août 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres UNIWAX Côte d’Ivoire (plus 5,63% à 750 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 4,50% à 2 090 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,40% à 950 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,35% à 1 920 FCFA) et BOA Mali (plus 3,57% à 1 450 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,09% à 540 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,40% à 2 365 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,24% à 1 495 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 2,19% à 3 805 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 550 FCFA).

Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi un nouveau pallier en dépassant les 7 700 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 18 août 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...