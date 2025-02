BRVM : La capitalisation du marché des actions franchit le cap des 11 000 milliards de FCFA ce vendredi 21 février 2025.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 11 018,835 milliards FCFA contre 10 922,745 milliards FCFA le jeudi 20 février 2025, soit une augmentation de 96,09 milliards FCFA. Cette situation est consécutive à six journée de hausse ininterrompue de l’indice composite. Celui-ci a ainsi gagné 0,88% à 293,78% contre 291,22 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,89% à 148,15 points contre 146,84 points précédemment. L’indice BRVM Prestige a enregistré la plus petite progression avec 0,390% à 124,50 points contre 124,12 points la veille.



Concernant le marché des obligations, il voit sa capitalisation augmenter de 11,465 milliards, passant de 10 585,037 milliards FCFA la veille à 10 596,502 milliards FCFA ce vendredi 21 février 2025.



La valeur totale des transactions s’est nettement rehaussée, se situant à 2,423 milliards FCFA contre 653,047 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 2 165 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 1 880 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,35% à 14 995 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 5,86% à 5 690 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 3,70% à 1 120 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 400 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 900 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 1,85% à 530 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 0,60% à 2 480 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 0,48% à 1 045 FCFA).



Oumar Nourou