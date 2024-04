BRVM : La capitalisation du marché des actions remonte à plus de 8028 milliards de FCFA ce mardi 2 avril 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Cette capitalisation s’est en effet établie à 8028,344 milliards de FCFA contre 8020,746 milliards de FCFA le vendredi 29 mars 2024, soit une augmentation de 7,598 milliards. Il faut noter cependant que cette augmentation n’efface pas totalement la baisse de 11,973 milliards enregistré la veille.



Celle du marché des obligations est revanche en baisse de 9,865 milliards de FCFA, à 10 257,113 milliards de FCFA contre 10 266,978 milliards de FCFA le vendredi 29 mars 2024.



Quant à la valeur des transactions, elle est en hausse, s’établissant à 963,528 millions de FCFA contre 787,215 millions de FCFA la veille.



Concernant les indices, ils sont en embellie. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi légèrement évolué de 0,09% à 215,80 points contre 215,60 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,10% à 108,37 points contre 108,26 points précédemment.



La plus forte hausse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 0,97% à 100,92 points contre 99,95 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 1 235 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 5,77% à 11 000 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 4,94% à 1 700 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,65% à 17 450 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,21% à 3 475 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,58% à 1 065 FCFA), BOA Mali (moins 5,06% à 1 595 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 5,04% à 2 450 FCFA), SOGC Cote d’Ivoire (moins 2,44% à 3 800 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,27% à 645 FCFA).

Adou FAYE





Source : Après sa baisse du vendredi 29 mars 2024, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est remontée à plus de 8028 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 2 avril 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook