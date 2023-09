BRVM : La capitalisation du marché des obligations renoue avec la baisse.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10178,288 milliards de FCFA contre 10 181,981 milliards de FCFA le mardi 12 septembre 2023, soit un repli de 3,693 milliards de FCFA.



Celle du marché des actions est de nouveau en hausse de 9,475 milliards après celle de 96,352 milliards de la veille, avec une réalisation de 8011,692 milliards de FCFA contre 8002,217 milliards de FCFA le mardi 12 septembre 2023.



La valeur totale des transactions s’est établie à 352,731 millions de FCFA contre 430,549 millions de FCFA la veille.



Les indices connaissent une situation contrastée. L’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) réalisé une progression de 0,12% à 215,35 points contre 215,10 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi progressé de 0,17% à108,23 points contre 108,05 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,80% à 106,03 points contre 106,88 points la veille.







Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 7,19% à 2 310 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,49% à 820 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,35% à 670 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,56% à 2 850 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,02% à 3 245 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,60% à 4 950 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 5,40% à 17 000 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,84% à 5 995 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,59% à 940 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,50% à 6 425 FCFA).

Oumar Nourou







