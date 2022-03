BRVM : La capitalisation du marché obligataire augmente de 18,43 milliards FCFA

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7518,409 milliards de FCFA contre 7499,979 milliards de FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 46,414 milliards de FCFA, passant de 6460,215 milliards de FCFA la veille à 6506,629 milliards de FCFA ce 11 mars 2022.



Concernant les indices, on note une embellie. L’indice BRVM composite a ainsi progresse de 0,72% à 216,15 points contre 214,61 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 10, il a enregistré une hausse de 0,58% à 162,01 points contre 161,08 points la veille.



La valeur des transactions reste toujours élevée même si celle du 11 mars est au-dessous de la veille à 4,534 milliards de FCFA contre 5.478 milliards de FCFA le 10 mars 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 1 850 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 7,24% à 6 595 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 5,75% à 5 795 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 6 000 FCFA) et Servair Abidjan (plus 4,94% à 1 700 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est, de son côté, respectivement occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 1 760 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,98% à 4 705 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,97% à 2 300 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,00% à 9 400 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 0,95% à 10 400 FCFA).



Oumar Nourou



Après deux journées consécutives de positionnement stationnaire, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 18,43 5 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 11 mars 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...