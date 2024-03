BRVM : La première cotation d’un emprunt obligataire du Niger de 23,200 milliards fixée au 9 avril 2024.

Dans le but de financer les investissements prévus au budget au titre de l’exercice 2023, l’Etat du Niger, à travers la Direction générale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis cet emprunt obligataire.



C’est dans ce cadre que l’émetteur avait procédé du 22 mai au 16 juin 2023 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l’obligation.



Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 2 320 000 obligations TPNE 6,25% 2023-2028 pour un montant de 23,200 milliards de FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 23 juin 2023.



La séance de cotation de cet emprunt, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Un autre intérêt qui n’est pas des moindres est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du 26 mars 2024, cette capitalisation s’établissait à 10 300,034 milliards de FCFA contre 10 315,132 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 15,098 milliards de FCFA.



La direction de la BRVM signale que la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.

Oumar Nourou

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’emprunt obligataire intitulé Trésor Public du Niger (TPNE) 6,25% 2023-2028 d’un montant de 23,200 milliards de FCFA aura lieu le mardi 9 avril 2024, a informé la direction de la BRVM.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-premiere-cotation-...