BRVM : La première cotation de deux emprunts obligataires de l’Etat du Mali programmée pour le 15 février 2023.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 13:51

Ces emprunts contractés par les autorités maliennes avaient pour objectif de financer les investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2022. C’est dans ce cadre que la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Mali avait diffusé dans le public du 21 novembre au 2 décembre 2022, 7 075 000 obligations Etat du Mali 6,30% 2022-2032 et 5 256 000 obligations Etat du Mali 6,20% 2022-2029 au prix de 10 000 FCFA. A l’issue de cette opération, il a été souscrit un montant de 123,310 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UEMOA.



La date de jouissance des titres souscrits avait été fixée au 9 décembre 2022.



A travers la cotation de ces emprunts obligataires, les responsables de la BRVM tout comme l’émetteur visent à permettre les échanges des titres sur le marché financier régional. Par ricochet, la capitalisation boursière du marché obligataire sera boostée. Il faut signaler qu’à la séance de cotation de la BRVM du 3 février 2022, cette capitalisation s’est élevée à 9111,590 milliards de FCFA, en hausse de 11,753 milliards de FCFA par rapport à la séance de la veille.





Selon les responsables de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Ainsi, le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.



