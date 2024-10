BRVM : La première cotation de deux emprunts obligataires de plus de 179 milliards du TPCI fixée au 3 octobre 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

A travers une offre publique d’échange (OPE), l’Etat de Côte d’Ivoire avait proposé aux détenteurs de 18 de ses titres cotés d’échanger les tombées de capital et d’intérêts, prévues pour juin et août 2024, contre des titres issus de deux nouveaux emprunts obligataires dénommés TPCI 5,90% 2024-2029 et TPCI 6,00%2024-2031.



Cette opération avait reposé sur trois mécanismes que sont l’échange de titres obligataires, des souscriptions en numéraires et des conversions de créances, permettant ainsi de collecter les fonds.



L’émission des nouvelles obligations sur la période du 12 au 17 juillet 2024 avait été faite au prix de 10 000 FCFA.



Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 10 162 942 obligations TPCI 5,90% 2024-2029 et 7 744 260 obligations TPCI 6,00%2024-2031 pour un montant de 179 ,072 milliards de FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 19 juillet 2024.



La séance de cotation de ces deux emprunts, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Un autre intérêt important est d’augmenter significativement la capitalisation boursière du marché obligataire de la BRVM. A la fin de la séance de cotation du vendredi 27 septembre 2024, cette capitalisation se situait à 10 502,786 milliards de FCFA contre 10 504,856 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 2,07 milliards de FCFA.



Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.

Oumar Nourou





Source : La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés « TPCI 5,90% 2024-2029 » et « TPCI 6,00%2024-2031 » d’un montant de 179,072 milliards aura lieu le jeudi 3 octobre 2024, ont informé les responsables de la BRVM.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-premiere-cotation-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook