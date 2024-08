BRVM : La première cotation de l’emprunt obligataire du Mali de 50,396 milliards FCFA fixée au 11 septembre 2024.

Dans le but de mobiliser des ressources en vue d’assurer la couverture de ses besoins de financement, l’Etat du Mali, à travers la Direction Nationale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis cet emprunt obligataire.



C’est dans ce cadre que l’émetteur avait procédé du 18 au 25 juillet 2024 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l’obligation.



A l’issue de l’opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 5 039 600 obligations Etat du Mali 3% 2024-2031 pour un montant total de 50,396 milliards FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 1er août 2024.



La séance de cotation de cet emprunts admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Un autre intérêt est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du 28 août 2024, cette capitalisation s’établissait à 10 369,248 milliards FCFA contre 10 368,132 milliards FCFA la veille soit une hausse de 1,116 milliard.



La direction de la BRVM signale que la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.

Oumar Nourou