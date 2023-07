BRVM : La société SETAO figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours

Le cours de cette valeur est passe de 1000 FCFA la veille à 1070 FCFA ce 6 juillet 2023, soit une hausse de 70 FCFA. Il convient de noter que cette entreprise a enregistré un résultat net déficitaire de 70,544 millions et que ses responsables ont préféré ne pas distribuer de dividendes. Les investisseurs ont donc mise sur l’avenir de cette société même si elle n’a pas encore publié ses indicateurs d’activité au titre du premier trimestre 2023.

En dehors de SETAO Côte d’Ivoire, le Top 5 est occupé par les titres BOA Mali (plus 4,09% à 1 400 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,65% à 2 695 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,38% à 2 150 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 1,88% à 8 150 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 2 900 FCFA) Total Côte d’Ivoire (moins 1,82% à 2 150 FCFA). BOA Sénégal (moins 1,56% à 2 840 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 1,50% à 5 600 FCFA).



Au niveau des activités du marché, la valeur des transactions se situé à 1,867 milliard de FCFA contre 1,701 milliard de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistré une hausse de 11,288 milliards de FCFA, à 7487,805 milliards de FCFA contre 7476,517 milliards de FCFA le 5 juillet 2023.



Celle du marché obligataire en revanche en baisse de 3,037 milliards, passant de 10142,809 milliards de FCFA la veille à 10139,772 milliards de FCFA ce jeudi 6 juillet 2023.



Les indices connaissent toujours une situation contrastée. L’indice composite enregistre ainsi une hausse de 0,15% à 201,27 points contre 200,09 points la veille.



L’indice BRVM 30 connait aussi la même hausse de 0,15% à 100,97 points contre 100,82 points la veille.



En revanche, l’indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,91% à 100,98 points contre 101,91 points la veille.



Oumar Nourou





